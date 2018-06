Serie Fehlerfälle: Es ist bekannt, dass Hagelstürme immer wieder Photovoltaik-Anlagen schädigen. In diesem Fall ärgert sich ein Betreiber, weil die Versicherung seiner Meinung nach zu wenige der geschädigten Module erstatten will. Im Gegensatz zur Nachbarin, wo die Versicherung offenbar großzügiger tauschte. Der Streitpunkt ist, wie sich durch Hagel verursachte Mikrorisse in der Zukunft auswirken werden. Es beginnt als schöner Sommertag, doch dann verdunkelt sich der Himmel. Die Region um das süddeutsche Reutlingen wird im Juli 2013 von einem der schwersten Hagelstürme in Deutschland getroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...