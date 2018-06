Zürich - Die Schweizer Aktien haben am Donnerstag einen bewegten und von geldpolitischen Themen geprägten Handel mit festeren Kursen abgeschlossen. Zunächst hatte die Aussicht, dass die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Leitzinserhöhungen beschleunigen könnte, den Leitindex SMI unter Druck gesetzt. Am Nachmittag leitete die Europäische Zentralbank (EZB) dann die Wende ein. Sie lässt sich für allfällige Zinsschritte bis mindestens im Sommer 2019 Zeit.

Die EZB wird den Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik schrittweise vornehmen, was am Markt mit Erleichterung aufgenommen wurde. Neben dem Zinsversprechen kündigte sie an, dass sie die billionenschweren Wertpapierkäufe ab September in reduziertem Umfang noch während drei weiteren Monaten plant. Die EZB lasse beim Ausstieg Vorsicht walten und habe in Sachen Zinswende eine überraschend klare Prognose gemacht, begrüssten Händler das Vorgehen. Gut wurden auch US-Konjunkturdaten aufgenommen.

Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,65 Prozent auf 8'690,83 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,68 Prozent auf 1'457,22 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,55 Prozent auf 10'458,07 Punkte. Am Ende standen bei den 30 Blue Chips 24 Gewinner 5 Verlierern gegenüber; Aryzta schlossen unverändert. In der ersten Handelshälfte ...

