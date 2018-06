Der USD/CHF notierte den Großteil des Tages seitwärts in der Nähe von 0,9850. In der US-Sitzung sprang er dann auf den höchsten Stand seit 29. Mai bei 0,9950. Zuletzt notierte er auf 0,9942 und damit 0,88 Prozent im Plus. Vor allem die Stärke des Greenbacks ist verantwortlich für den starken Kursanstieg. Die EZB gab heute bekannt, dass sie das Kaufprogramm ...

