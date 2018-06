Mit der Akquisition durch Golden Square Capital kann das bayerische Photovoltaik-Unternehmen seine finanzielle Sanierung abschließen. Ein zweistelliger Millionenbetrag wird vom Investor bereitgestellt, der in die Produkt- und Marktentwicklung von Schletter fließen soll. Am Standort Kirchdorf soll die Zahl der Mitarbeiter weiter reduziert werden.Schletter hat einen neuen Investor gefunden. Weniger als drei Monate nach Beginn des Investorenprozesses seien Kaufverträge mit Golden Square Capital unterzeichnet, teilte das bayerische Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mit. Hinter Golden Square Capital ...

