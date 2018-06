Der Georg Salvamoser Preis 2018 geht an die Firma Simmler GmbH & Co. KG sowie an die Arbeitsgruppe "Pvplug" der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie DGS (jeweils 10.000 Euro). Den Sonderpreis junge Energie (5.000 Euro) erhält die "Energieschule München" des Green City e.V. Die Preisverleihung findet am 21. Juni 2018 auf der Intersolar München mit Gastrednerin Prof. Dr. Claudia Kemfert und Moderator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...