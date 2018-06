Moneycab.com: Frau Thiess, zusammen mit Sascha Bührle haben Sie 2016 Piavita gegründet, mit nichts weniger als dem Ziel, "die Veterinärmedizin zu revolutionieren". Wie nahe stehen wir dieser Revolution heute?

Dorina Thiess: Wir können durchaus behaupten, dass wir bereits einiges verändert haben und in der Veterinärmedizin vorwärts pushen konnten, seitdem wir im Sommer letzten Jahres auf den Markt gekommen sind. Bereits in der Vorbestellungsphase haben wir den enormen Bedarf nach Veränderung in dieser Industrie gespürt. Unser Monitoringsystem war bereits vor der ersten Produktion ausverkauft. Heute arbeiten über 80 Pferdekliniken und -praxen aktiv mit unseren Systemen und arbeiten an Digitalisierung, Zeitersparnis und erweiterten Dienstleistungen in ihrem Alltag.

Piavita ist ein Diagnostikgerät, das es ermöglicht, die wichtigsten Vitalparameter von Pferden gleichzeitig und präzise zu messen - auch aus der Ferne. Können Sie uns die Funktionsweise näher erläutern?

Das Piavet System misst mit einem handflächengrossen, kabellosen Gerät medizinische Vitalwerte wie EKG, Atmungsverlauf, Körperkerntemperatur und Aktivität - und dies nicht-invasiv durch das Fell. Das Messgerät kann über einen einfachen Bauchgurt am Pferd angebracht werden und überträgt die erhobenen Werte über eine Übertragungsstation. Diese streamt die Informationen auf die Cloud, wo die Daten über Machine Learning verbessert und in Echtzeit auf unsere Web-Plattform gespielt werden. Damit kann der Veterinär von überall auf die Gesundheitswerte seiner Patienten zugreifen und auch langfristig und für das Pferd unbeeinflusst beobachten.

"Heute arbeiten über 80 Pferdekliniken und -praxen aktiv mit unseren Systemen und arbeiten an Digitalisierung, Zeitersparnis und erweiterten Dienstleistungen in ihrem Alltag."

Dorina Thiess, CEO Piavita

Welches sind die grossen Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden?

Im Moment werden Vitalwerte händisch und vor Ort gemessen. Schon eine einfache EKG-Messung ist sehr aufwändig - vom Rasieren des Pferdes, dem Anbringen der Klebelektroden, Aufzeichnen der Messung bei starker Anfälligkeit für Störungen bis zur manuellen Auswertung der Werte - kann dies mehrere Stunden dauern. Gleiches gilt für einfache Checks des Zustands der Patienten nach einer OP, in Intensivboxen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...