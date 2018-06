Luzern - Die Mobimo Holding AG ("Mobimo") hat mit der Immobiliengesellschaft Fadmatt AG ("Fadmatt") eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet und unterbreitet deren Aktionären ein Angebot zur Übernahme aller Fadmatt-Aktien. Von mehreren Aktionärinnen und Aktionären, die gemeinsam etwas mehr als 50% des Aktienkapitals vertreten, liegt bereits die Zusage zur Annahme des Angebots vor.

Die Fadmatt wurde 1861 mit dem Ziel der Erstellung von günstigen Arbeiterwohnungen in Zürich gegründet. Heute besitzt die Gesellschaft 503 Wohnungen verteilt auf sieben Standorte in den Kantonen Zürich und Schaffhausen. Die Überbauungen werden extern verwaltet, der fünfköpfige Verwaltungsrat nimmt auch die Geschäftsführung wahr. Nach umfangreichen Renovationsarbeiten und Neubauten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...