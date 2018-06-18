BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 70 (75) CHF - 'UNDERWEIGHT'CS HEBT ROLLS ROYCE AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 930 (780) PENCEDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 280 (285) PENCE - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 127 (145) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 98 (100) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 34 (32) EUR - 'OUTPERFORM' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 107 (106) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 62 (72) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 217 (213) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 28 (26) EUR - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...Den vollständigen Artikel lesen ...