sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 18.06.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 582 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

64,86 Euro		-0,46
-0,70 %
WKN: 904278 ISIN: CH0012005267 Ticker-Symbol: NOT 
Aktie:
Branche
Pharma
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
NOVARTIS AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
NOVARTIS AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
64,88
64,90
09:34
64,88
64,90
09:34
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
MICHELIN
MICHELIN Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MICHELIN112,95+0,53 %
NOVARTIS AG64,86-0,70 %