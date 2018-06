Der US Präsident Donald Trump hat die zuvor angekündigten Importzölle auf Stahl und Aluminium verhängt und die Ausnahmeregelungen nicht verlängert. Der Preis für Stahl, insbesondere in den USA, ist demzufolge gestiegen. US-Produzenten wie etwa US Steel, AK Steel oder Nucor sollten folglich davon profitieren können. Doch für Arcelor Mittal ist diese Entwicklung womöglich weniger erfreulich.

EU Stahlimporte steigen weiter und dämpfen Tarif-Risiken ab

Zwar nimmt das Unternehmen in ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...