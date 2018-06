In der Nähe von Ludwigshafen sind am Sonntagabend drei polnische Erntehelfer nach einem Badeunfall ums Leben gekommen. Die alkoholisierten Männer im Alter von 22, 27 und 34 Jahren hatten beim Schwimmen in einem See Schwierigkeiten bekommen und waren infolgedessen untergegangen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die informierten Einsatzkräfte holten die drei Männer aus dem Wasser und brachten sie unter Reanimationsbedingungen in umliegende Krankenhäuser. Im Laufe der Nacht verstarben jedoch alle drei Personen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten noch an.