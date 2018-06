Die Apfelmarke Pink Lady® gewinnt in der Schweiz immer mehr an Beliebtheit. In der Apfel-Saison 2017/18 war der begehrte Schweizer Apfel bereits Ende Mai ausverkauft. Seine Bekanntheit verdankt der Apfel auch Ex Miss Schweiz Kerstin Cook. Als Markenbotschafterin rührt die ehemalige Schönheitskönigin in den Sozialen Medien oder an Veranstaltungen kräftig die Werbetrommel....

Den vollständigen Artikel lesen ...