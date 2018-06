Die RWE hat mit dem Thüga-Konzern eine Kooperation geschlossen. Genau handelt es sich hierbei um die Tochter RWE Supply + Trading GmbH mit dem kommunalen Energiehandelsunternehmen Syneco Trading GmbH. Hierbei geht es vor allem darum die sinkenden Margen und steigenden Kosten in der Energiebranche zu bekämpfen. Die beiden Unternehmen kündigten auch an, dass noch weitere Kooperationen folgen sollen.Seit Ende April bewegt sich RWE in einer Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...