München / Geroldswil - Die Digitalisierung verändert den Alltag der Menschen rasant. Geschwindigkeit spielt dabei in doppelter Hinsicht eine Rolle: Zum einen wird den Konsumenten das Leben mit neuen Lösungen, die Vorgänge schneller bewerkstelligen, erleichtert - z. B. für die Bereiche Kochen und Haushalt. Zum anderen erobern neue Technologien in immer kürzeren Abständen den Markt. Um Start-ups die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen für die vernetzte Küche der Zukunft in kürzester Zeit umzusetzen, haben die BSH und das Accelerator-Unternehmen Techstars das Programm "BSH Future Home Accelerator powered by Techstars" ins Leben gerufen. Durch gezieltes Coaching und den Zugang zum breiten BSH- bzw. Techstars-Netzwerk aus Mentoren, Spezialisten und Investoren werden ausgewählte Start-ups gezielt unterstützt.

Die BSH hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Techstars bis 2021 jedes Jahr zehn junge Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen im Rahmen des Programms zu fördern. Bewerbungen zum Thema "Future Home", mit Fokus auf die digitale Küche, können ab dem 23. Juli 2018 eingereicht werden. Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden internationale und nationale Start-ups mit Ideen für digitale Dienstleistungen und disruptive Technologien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...