Keine Frage, adidas ist bei der laufenden FIFA-WM in Russland DER Top-Ausrüster - 12 von 32 Mannschaften kleiden ihre Spieler in Leibchen mit den drei Streifen als Logo, darunter neben Deutschland als (gerade Noch-)Weltmeister auch Argentinien, Belgien und Spanien, die alle drei als Mitfavoriten auf den Titel gelten. Blöd nur, dass einzig Belgien bislang so richtig zu überzeugen wusste, allerdings hatten die mit Panama auch weniger zu tun, als beispielsweise Spanien mit Team Ronaldo. Dass der neue Weltmeister adidas tragen wird, ist also alles andere als ausgemacht, und auch die Aktie tut sich aktuell schwer: ...

