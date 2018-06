Milton Keynes - Mit dem neuen Motorpartner Honda will Red Bull im Kampf gegen die Rivalen Mercedes und Ferrari endlich wieder Titel in der Formel 1 holen. Fünf Tage vor dem Frankreich-Grand Prix in Le Castellet gab der Rennstall mit Sitz im britischen Milton Keynes bekannt, sich am Ende des Jahres von Renault zu trennen und von 2019 an mit Honda-Antrieben zu starten. Die Vereinbarung mit dem japanischen Hersteller gelte für zwei Jahre, teilte das Team mit.

"Diese mehrjährige Vereinbarung mit Honda markiert den Beginn einer aufregenden neuen Phase in den Bemühungen von Aston Martin Red Bull Racing, nicht nur um Grand Prix-Siege zu kämpfen, sondern auch um das, was immer unser Ziel ist - Meisterschaftstitel", sagte Teamchef Christian Horner.

Der Brite hatte eigentlich erst für den Grossen Preis von Österreich in der nächsten Woche die Bekanntgabe angekündigt, mit wem Red Bull ab 2019 starten wird. Doch Renaults Formel-1-Direktor Cyril Abiteboul drängte. Die Entscheidung nun dürfte ihm nicht gefallen, auch wenn sie nicht ganz überraschend kam. "Nach reiflicher Überlegung und Bewertung sind wir sicher, dass diese Partnerschaft mit Honda die richtige Richtung für das Team ist", meinte Horner.

Positive Erfahrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...