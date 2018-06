Winterthur - Philipp Wolfensberger (39) wird per 1. Juli 2018 neuer Leiter Gesundheitsvorsorge der AXA Schweiz. Seit dem 1. Mai 2018 leitete er den Geschäftsbereich ad interim, nachdem Dominique Kasper die Leitung des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäftes übernommen hatte und in die Geschäftsleitung gewählt wurde.

Die AXA Schweiz hat Philipp Wolfensberger per 1. Juli 2018 zum neuen Leiter Gesundheitsvorsoge ernannt. Er führte den Geschäftsbereich bereits seit Mai 2018 ad interim und übernimmt jetzt die Nachfolge von Dominique Kasper, der per 1. Mai 2018 als neuer Leiter des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäftes in der Geschäftsleitung Einsitz nahm.

Philipp Wolfensberger stiess 1995 als kaufmännischer Lehrling zur AXA Schweiz. Später arbeitete er u.a. in verschiedenen Funktionen bei der Allianz, Zurich und Swiss Life und bringt damit langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...