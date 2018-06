Durch Investition in Höhe von 9,9 Billionen Euro werden sich die Kapazitäten von Photovoltaik und Windkraft bis 2050 um das Siebzehnfache und das Sechsfache erhöhen, um dann die Hälfte des globalen Energiemarktes auszumachen, schreibt BNEF im "New Energy Outlook 2018". Preissenkungen der Systembestandteile, besonders im Batteriespeicher-Segment, welches von einem aufkommenden Elektromobilitätsmarkt profitiert, treiben die Entwicklung voran.Bloomberg New Energy Finance (BNEF) veröffentlichte am Dienstag den neuen Bericht "New Energy Outlook 2018". Darin schätzen die Analysten, dass sich das globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...