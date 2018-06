Die Volumen im ausserbörslichen Handel sind erneut deutlich gestiegen. Insgesamt wurden 3,9 Millionen Franken umgesetzt, was einer Zunahme von über 57 Prozent entspricht. Das gleiche Bild zeigte sich bei den Abschlüssen, deren Anzahl sich auf 131 von 123 verbesserte. Der ZKB KMU Index legte um 0,4 Prozent auf 1'397,74 Punkte zu. Kursrelevante Neuigkeiten blieben in der Berichtswoche allerdings aus.

Volumentreiber waren insbesondere die Partizipationsscheine von Weleda. Sie standen nach der Veröffentlichung der detaillierten Jahreszahlen in der Vorwoche nach wie vor im Fokus und generierten in 14 Transaktionen über 1,9 Millionen Franken. Auch die NZZ-Valoren waren mit 18 Abschlüssen rege gehandelt. Sie erzielten einen Umsatz von 487'000 Franken. Die Inhaberaktien von Reishauer erreichten in einem Abschluss 241'800 Franken.

Zuoberst auf der Gewinnerliste sind mit einem Plus von 4,9 Prozent die Titel des Ferien- und Sportzentrums Hoch Ybrig positioniert. Leicht erholen konnten sich die Medien-Aktien, namentlich Zürich Oberland Medien (+2,8 Prozent) und NZZ (+2,0 Prozent). Die WWZ-Valoren verbesserten sich um 1,7 Prozent. Mit guten Umsätzen gesucht waren schliesslich die Papiere der acrevis Bank. Sie legten um 1,5 Prozent zu.

Ohne Wirkung auf die Casino-Titel blieb die Annahme des Geldspielgesetzes. Im Gegenteil, die Aktien des Stadtcasinos Baden wurden abgestraft. Sie verloren bis zum Ende der Handelswoche fast 4 Prozent. Weiterer Verlierer waren die Welinvest-Valoren mit einem Minus von 2,8 Prozent.

An der Nachrichtenfront veröffentlichte der Flughafen Bern seine Jahresergebnisse 2017. Der Nettoerlös ging um 6 Prozent auf 10,5 Millionen Franken zurück. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von rund 43'000 Franken nach knapp 100'000 im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Flugbewegungen sank um knapp

2'000 auf 48'000, was auf eine Abnahme in den Sparten Linien-/Privatflug und der Helikopterschulung zurückzuführen ist. Auch im Geschäftsbereich Business Aviation lagen die Flugbewegungen mit insgesamt 2'343 Flügen um 6 Prozent unter dem Vorjahr. Die Nachrichten lösten keine Kursreaktion aus; der Titel blieb ohne Handel.

Zahlen gab es ausserdem von der Ferienregion Andermatt, die auf eine erfolgreiche Wintersaison 2017/18 zurückblickt. So stiegen die Logiernächte in der Region gegenüber der Vorjahres-Saison um fast 7 Prozent an. Andermatt-Urserental Tourismus führt die Zunahme bei den Logiernächten insbesondere auf die positive Entwicklung in den Monaten Januar und Februar zurück. Von den steigenden Gästezahlen habe auch das Skigebiet Andermatt-Sedrun profitiert, das bei den Skierdays ein Plus von gut 3 Prozent verzeichnete.

Unternehmensnachrichten

AZ Medien: Der Aargauer Journalist Balz Bruder wird neuer Chefredaktor der "Solothurner Zeitung". Er löst Theo Eckert ab, der 64-jährig in den Ruhestand geht.

Bruder war zuletzt Blattmacher und Autor bei der "Luzerner Zeitung". Als neuer Chefredaktor der "Solothurner Zeitung" übernimmt Bruder auch die Verantwortung für das "Oltner Tagblatt" und für das "Grenchner Tagblatt". Seine journalistische Karriere hatte er 1991 beim "Aargauer Tagblatt" begonnen.

Dort übernahm er später die Leitung des Ressorts Aarau und danach diejenige des Ressorts Kanton Aargau. Danach avancierte er zum stellvertretenden Chefredaktor der "Aargauer Zeitung" und war als Blattmacher für den "Sonntag" tätig.

2009 wurde er persönlicher Mitarbeiter der Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales im ...

