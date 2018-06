Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag von dem sich immer weiter hochschaukelnden Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet worden. So fiel der Eurokurs zwischenzeitlich bis auf 1,1531 US-Dollar und kostet am späten Nachmittag 1,1568 Dollar. Zum Franken bewegt sich der Euro weiter bei der Marke von 1,15.

Gegen Abend geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1504 Franken nach 1,1541 am Morgen um. Der US-Dollar wird derweil wenig verändert mit 0,9945 Franken gehandelt.

Die Situation am Devisenmarkt wird durch den Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt beherrscht. Es rieche nach einer Eskalation im Handelsstreit ...

