Der Globale Beeren-Kongress (Global Berry Congress, GBC) ist die Veranstaltung auf internationaler Ebene, die Fachleute für Beeren zusammenbringt, um Ideen darüber auszutauschen, wo das internationale Weichobstgeschäft hinsteuert. Der Kongress fand in Rotterdam, am 19.-21. März 2018 statt und bot eine Auswahl an über 40 Sitzungen unter Beteiligung von mehr als 40...

Den vollständigen Artikel lesen ...