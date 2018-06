Die Entwickler von Produkten wissen das: sie müssen sich bei Prototypen ihrer Leiterplatten immer mit den Fertigern austauschen, ob diese in der angedachten Variante produzierbar sind. Bei exotischen oder sehr innovativen Anforderungen stößt man an die Grenzen, da die Fertigungslinien für bestimmte Prototypen, bzw. Anforderungen, nicht ausgelegt sind. Bei der Becker & Müller Schaltungsdruck weiß man das natürlich auch. Die Prototypenfertigung ist einer der Schwerpunkte im Haus. Deshalb wurde eine veritable 6-stellige Summe in die Modernisierung der Fertigungslinien gesteckt, um immer die neueste Technik anbieten zu können.

Modernisierung des Anlagenparks

Immer wechselnde und weiter steigende Anforderungen der Auftraggeber hatten eine Modernisierung der Prototypenfertigung strategisch notwendig gemacht. Was irgendwann, irgendwie machbar ist, wird von irgendwem umgesetzt - und dafür muss die Fertigung gerüstet sein. Beispielsweise wurde bei Becker & Müller Schaltungsdruck nun in den Ausbau und die Modernisierung des Nassprozesses mit einem Vakuumätzmodul von PILL investiert. Mit der Vakuum-Ätz-Technologie konnten in der Industrie bereits gute Erfahrungen gesammelt werden. Standardplatten ab einer Stärke von 50 µm bis hin zu 5 mm lassen sich in ein und derselben Anlage qualitativ zuverlässig verarbeiten. Durch das technische Update sind nun noch feinere Strukturen in höherer Qualität als bisher umsetzbar. Durch ...

