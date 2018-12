Insgesamt 35 europäische Unternehmen unterstützen den Aufruf zum Handeln. Er soll den Weg für eine aktivere Industriepolitik der EU in den kommenden Jahren ebnen, die der Verband weiter vorantreiben will.Solarpower Europe will mit seinem am Mittwoch veröffentlichten Handlungsaufruf einen neuen Impuls für seine industriepolitischen Ziele setzen. Kernelement sei die Forderung nach dem Aufbau einer Modulfertigung mit fünf Gigawatt für Solarmodule in Europa. Diese werde von mehr als 35 europäischen Unternehmen der Solarindustrie, darunter Wacker Chemie, SMA, Total, Weidmuller, Solarwatt, ABB und Enel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...