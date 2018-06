Bereits im November letzten Jahres, sowie im Januar dieses Jahres, hat der Markt den Bereich um 25.50 Euro getestet, wurde jedoch massiv abgewiesen. Erst in diesem Monat schaffte es der Kurs erneut in diesen Bereich und konnte sogar ein Hoch bei etwa 25.75 Euro ausbilden. Darauf folgte in den letzten Tagen eine Korrektur in Short-Richtung, welche möglicherweise dazu dient, um neue Kraft zu sammeln. Der eventuell bevorstehende Impuls in Long-Richtung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...