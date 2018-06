Die Verleihung des ees Award gestern auf dem The smarter E Forum war der feierliche Abschluss des ersten Messetages auf der ees Europe, Europas größte und besucherstärkste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Freuen können sich in diesem Jahr die Firmen SMA Solar Technology, Socomec und Dynapower Company über den begehrten Preis der Branche. Zum fünften Mal in Folge zeichnet die Jury ...

