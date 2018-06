Projektierungsdienstleister Wirsol gehört zu den Mitgründern und Investoren von ScutiX. Das Frankfurter Start-up will das Problem der Stromversorgung der Blockchain- und Kryptobranche lösen. Das Unternehmen bietet autarke Infrastrukturlösungen zur Erzeugung von umweltfreundlicher Rechenleistung an. Auf der Worldblockchainsummit in Frankfurt am 25. Juni um 17 Uhr wird die weltweit einmalige Infrastrukturlösung ...

