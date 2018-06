Schon beeindruckend, was innerhalb einer Woche alles passieren kann. Keine Angst, hier werden jetzt keine Beispiele aufgezählt, auch wenn mir ein paar einfallen würden. Bleiben wir stattdessen direkt beim Thema, und das ist heute Heidelberger Druck. Die hatten wir vor - wer hätte es gedacht - einer Woche zuletzt auf dem Schirm, und da war noch von "rutschen die Papiere jetzt auch…per Schlusskurs unter die 2,80er-Marke - die sich monatelang als "Bank" und stabiler Halt erwiesen hat - müsste ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 2,50 Euro einkalkuliert werden. Die nächsten Kursziele wären dann bei 2,40 Euro…finden" die Rede. Schon schön, wenn sich eine Aktie so genau an die Prognose hält, das neue Jahrestief wurde vorgestern bei 2,40 Euro aufgestellt. Seitdem versucht sich Heidelberger Druck an einer Erholung: ...

