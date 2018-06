Immer mehr Gewerbe- und Industriebetriebe in Deutschland investieren in eine eigene Photovoltaik-Anlage, meldet der Bundesverband Solarwirtschaft.Die Photovoltaik-Nachfrage deutscher Gewerbe- und Industriebetriebe ist im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 Prozent gestiegen. Das zeigen Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar). Demnach wurden im ersten Quartal 2018 gewerbliche Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 328,3 Megawatt installiert. "Immer mehr Gewerbe- und Industriebetriebe in Deutschland sichern sich mit der eigenen Photovoltaik-Anlage verlässliche ...

