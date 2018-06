"Realistische und praxisnahe Kriterien sind die Voraussetzung für die Umsetzung des Verpackungsgesetzes", hebt Michael Wiener hervor, CEO des Grünen Punkts. "Die durch die Zentrale Stelle vorgestellte Orientierungshilfe stellt einen wichtigen Schritt dar, die Recyclingfähigkeit von Verpackungen realistisch einzustufen." Die recyclingfähige Gestaltung von Verpackungen sieht der Grüne Punkt als Schlüssel für mehr Verpackungsrecycling und damit mehr Klimaschutz.

Ziel ist Vergleichbarkeit

Die Zentrale Stelle Verpackungsregister hat heute angekündigt, eine Orientierungshilfe zu veröffentlichen und den dualen Systemen damit einen Rahmen für die Bemessung der Recyclingfähigkeit vorzugeben. Wiener lobt die angekündigten Vorgaben ausdrücklich: "Die Experten richten sich nach dem, was mit einer gebrauchten Verpackung in unserer Infrastruktur tatsächlich passiert. Zunächst muss eine Verpackung durch die aktuell verwendete Technik sortierbar sein. Ist sie das nicht, so ist sie auch nicht recyclingfähig." ...

