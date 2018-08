Vor dem Hintergrund des ab Januar 2019 in Kraft tretenden Verpackungsgesetzes veranstaltet Lorentzen & Sievers am 09. November in Hamburg einen Fachaustausch zu den Themen Recycling und Verpackungsgesetz. Bereits am Nachmittag des 08.11.2018 haben die Teilnehmer außerdem optional die Möglichkeit, eine PET-Flaschen-Recyclinganlage zu besichtigen. Bildquelle: Shutterstock.com Als...

Den vollständigen Artikel lesen ...