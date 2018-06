Bei der Fußball-WM in Russland hat der bisherige Titel-Mitfavorit Argentinien gegen Kroatien mit 0:3 verloren. Ante Rebic schoss die Kroaten in der 53. in Führung, Luka Modric konnte in der 80. Minute gegen verunsicherte Argentinier erneut punkten, Ivan Rakitic machte in der 91. Minute die Tragödie für den Gegner perfekt.

Von Lionel Messi war die meiste Zeit nichts zu sehen. Nach dem 1:1 gegen Island müssen die Südamerikaner nun ernsthaft um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Sollte Island gegen Nigeria mindestens unentschieden spielen, werden es die Argentinier nicht mehr selbst in der Hand haben, ob sie weiterkommen. Kroatien ist dagegen sicher weiter.