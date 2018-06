Wallisellen - Laut den aktuellen Zahlen von IDC (IDC Quarterly Enterprise Systems Storage Tracker, Final data Q1CY18, June 2018) ist NetApp in puncto Marktanteil in der Schweiz die Nr. 1 bei:

All-Flash Arrays (External) Enterprise Storage (External SAN) Enterprise Storage (External NAS & SAN)

Die vollständige Meldung zum Storage-Markt in EMEA finden Sie hier:

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEMEA43969618

(NetApp/mc/ps)

NetApp

Firmeninformationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...