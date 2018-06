Regensdorf - SAP Schweiz ist mit Science on Stage Switzerland eine Kooperation zur Fortbildung von Mathematik- und Informatik-Lehrkräften eingegangen. In Workshops am Schweizer SAP-Firmensitz werden technische Inhalte von Unterrichteinheiten für Schülerinnen und Schüler aller Stufen erarbeitet. Der erste Workshop, der gestern am Schweizer SAP-Hauptsitz in Regensdorf stattfand, behandelte die Verarbeitung von Big Data im Sportbereich. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht SAP die zentrale Bedeutung von Bildung im gesellschaftlichen Engagement und die Bereitschaft, aktiv einen Beitrag zu leisten, um bei Jugendlichen das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu wecken.

Der Mangel an gut ausgebildeten IT-Fachkräften gehört zu den grossen Herausforderungen der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Der eben veröffentlichte Bildungsbericht Schweiz 2018 stellt zwar fest, dass sich die Situation etwas entschärfen könnte, die Nachfrage nach IT-Fachleuten kann durch Schul- und Hochschulabgänger weiterhin nicht gedeckt werden. Gemäss einer Erhebung von Credit Suisse sind in den nächsten Jahren 90 000 KMU in der Schweiz von diesem Fachkräftemangel betroffen. Als Unternehmen, das neben nachhaltigem Wirtschaften und Partnerschaften die digitale Bildung zu den wichtigsten Zielen in seinem gesellschaftlichen Engagement zählt, ist es SAP ein besonderes Anliegen, das Interesse an Informatik und die digitalen Fähigkeiten bereits in einem frühen Stadium zu fördern.

Vor diesem Hintergrund ist SAP Schweiz eine Kooperation mit dem Schweizer Ableger von Science on Stage eingegangen. Das Ziel von Science on Stage ist die Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts. Lehrpersonen aus allen Schulstufen und Landesteilen sollen dadurch Ideen für ihren Unterricht im MINT-Bereich bekommen und diese im Unterricht einsetzen können. Gerade im Hinblick auf den ab dem neuen Schuljahr gültigen Lehrplan 21, der den MINT-Bereich und insbesondere auch die Informatik aufwertet, besteht ein hoher Bedarf an entsprechenden ...

