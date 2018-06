Der DAX ist am Freitag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.551 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank setzten sich dabei an die Spitze der Kursliste. Die größten Abschläge gab es zu Handelsstart bei Beiersdorf, die am Vortag schon kräftig nachgelassen hatten. Der Nikkei-Index hatte zuletzt auch nachgelassen und mit einem Stand von 22.516,83 Punkten geschlossen (-0,78 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen stärker.

Ein Euro kostete 1,1652 US-Dollar (+0,38 Prozent).