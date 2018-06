Die Solarstratos soll als erstes Solarflugzeug in die Stratosphäre fliegen. Die Solarzellen für die notwendige Energie wird Sunpower liefern.Sunpower hat sich der Mission Solarstratos angeschlossen. Wie das US-amerikanische Photovoltaik-Unternehmen mitteilt, wird Sunpower den Solarflieger mit den notwendigen Solarzellen ausstatten. Das zweisitzige Flugzeug soll innerhalb der nächsten zwei Jahre als erstes Solarflugzeug allein mit Sonnenenergie über die Troposphäre der Erde hinaus in die Stratosphäre fliegen - bis in 80.000 Fuß Höhe, doppelt so hoch wie die typische Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...