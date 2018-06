Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, bleibt in der Defensive, obwohl er sich vom 94,40 Tagestief erholt. US-Dollar von Stimmung und Daten geschwächt Der Index fällt heute den 2. Tag in Folge, nach dem am Donnerstag das neue 2018 Hoch über 95,50 gebildet wurde und nun ist er auf einem guten Weg ...

