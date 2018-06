Der GBP/USD stieg im frühen Handel auf 1,3314 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 14. Juni. Im Anschluss verlor das Paar an Momentum. Vor kurzem sank es dann auf 1,3248 Dollar und erholte sich dann zurück auf 1,3260/70 Dollar. Der Cable notiert auf Tagesbasis weiter im Plus und hält an seinen Vortagesgewinnen fest, die aus der geldpolitischen ...

