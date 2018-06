Bei der Fußball-WM in Russland hat Deutschland gegen Schweden mit 2:1 gewonnen. Nach einer aus deutscher Sicht starken Anfangsphase ließ das Tempo des Weltmeisters nach, Schwedens Ola Toivonen traf in der 32. Minute.

Danach ging das deutsche Team in die Defensive, bekam kaum noch Angriffe hin, Manuel Neuer musste Schlimmeres verhindern. Was auch immer der Bundestrainer der Mannschaft in der Halbzeit sagte - es waren die richtigen Worte, Deutschland kam wie ausgewechselt aus der Pause. Marco Reus erzielte in der 48. Minute den Ausgleich und Deutschland hatte auch danach eine Chance nach der anderen - der Siegtreffer aber fehlte lange Zeit. Stattdessen ging Boateng in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, die Hoffnungen auf den Sieg schwanden.

Toni Kroos erlöste die Fans in der fünften Minute der Nachspielzeit, nach einem Freistoß war der Ball drin. Der Weltmeister kann nun mit einem Sieg gegen Südkorea und ausreichender Tordifferenz selbst das Ticket fürs Achtelfinale lösen.