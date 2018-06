Der Hedgefonds Oxford Asset Management aus London hat seine Leerverkaufsposition auf die MediGene AG leicht verringert. Damit reagierte das Unternehmen auf einen starken Trend in der Biotech-Branche. Die Aktie des Unternehmens aus Martinsried bei München hat weiterhin viel Potenzial und könnte einen neuen Aufwärtstrend in dieser Woche eingeleitet haben. In der letzten Abwärtsbewegung verloren Anleger und Aktionäre knapp fünf Euro. In der am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...