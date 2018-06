Die Daimler AG hat am Donnerstag eine Gewinnwarnung für das Restjahr 2018 veröffentlicht. Grund dafür ist der Handelsstreit zwischen den USA und China, da hier höhere Einfuhrzölle für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt entfallen werden. Des Weiteren werden die Dieselrückrufe und die schlechte Nachfrage nach Bussen in Lateinamerika das Ergebnis belasten. Das EBIT von 14,7 Milliarden Euro von 2017 wird damit in diesem Jahr wohl nicht erreicht werden. ...

