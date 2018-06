Die mVISE AG, in Form von Vorstand Manfred Götz, hat am Donnerstag seine Prognose für das Jahr 2018 bestätigt. Hier will mVISE einen Umsatz von 25 Millionen Euro erwirtschaften. Die EBIT-Marge soll bei sieben bis neun Prozent liegen. Damit geht das Unternehmen von einer satten Umsatzsteigerung von 10,2 Millionen Euro aus. Damit aber nicht genug. Das Unternehmen strebt bis 2020 einen Umsatz von 35 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 15 Prozent ...

