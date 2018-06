Bei der Fußball-WM in Russland hat Kolumbien gegen Polen mit 3:0 gewonnen. Polen war zwar gut gestartet, dann ließ die Motivation aber schnell nach.

Yerry Mina brachte die Südamerikaner in der 40. Minute in Führung, Radamel Falcao (70.) und Juan Cuadrado (75. Minute) machten in der zweiten Halbzeit alles klar. Damit ist Polen sicher ausgeschieden, Kolumbien ist in WM-Gruppe H zwar Dritter, aber nur je einen Punkt hinter dem Senegal und Japan und hat daher noch alle Chancen.