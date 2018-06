Insgesamt ist der Wert der Deutschen Lufthansa AG Aktie fallend. Hin und wieder kam es jedoch zu kleineren Korrekturen in Long-Richtung. Allerdings wurden auch Seitwärtsphasen immer wieder einmal dazu genutzt, um größere Positionen in den Markt zu bringen. Daraufhin folgte stets ein entsprechend signifikanter Ausbruch. Da sich der Markt auch in der vergangenen Handelswoche durchgängig in einer Range bewegte, könnte es in den nächsten Tagen erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...