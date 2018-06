Moneycab.com: Herr Meyer, der in Guernsey domizilierte Fonds BKS Global PCC hatte für die Generalversammlung der Castle Alternative Invest einige Anträge gestellt. Mit dem Antrag, den Discount auf den Nettoinventarwert zu senken, werden Sie sich doch sicher nachträglich anfreunden können, oder?

Benedikt Meyer: Wäre eine sofortige Senkung des Discounts mit lediglich einer entsprechenden Massnahme realisierbar, dann wäre der gestellte Antrag seitens BKS Global PCC mit Sicherheit von allen Aktionären angenommen worden, beziehungsweise hätte der Verwaltungsrat sowie die Geschäftsführung dies natürlich schon lange in die Wege geleitet. In Realität gestaltet sich dies jedoch nicht ganz so einfach. Es hängt von diversen Faktoren ab, ob ein Titel zu einem Abschlag oder einer Prämie zum inneren Wert handelt.

Aber es ist doch in Ihrem Interesse?

In diesem Zusammenhang haben wir in den vergangenen Jahren ja auch verschiedene Massnahmen getroffen, um mit diversen Mechanismen wie zum Beispiel regelmässige Aktienrückkaufprogramme den Abschlag zum inneren Wert zu reduzieren. Jedoch sind solche Programme an allerlei regulatorische Richtlinien und Vorgaben gebunden, was deren Einfluss zu einem bestimmten Grad limitiert. Aufgrund dessen wäre der konkrete Antrag seitens BKS Global PCC auch nicht umsetzbar, da er gegen wesentliche regulatorische Anforderungen verstösst.

"Anleger, welche sich ausschliesslich auf den aktuellen Abschlag zum inneren Wert fokussieren und sich durch eine mögliche Reduzierung des Discounts eine attraktive Rendite erhoffen, verfolgen meines Erachtens die falschen Interessen."

In der jetzigen Börsenhausse gelang es aber schon einigen Beteiligungsgesellschaften den Abstand des Börsenkurses zum Buchwert zu reduzieren. Sind zumindest einstellige Discounts zum NAV ein Muss?

Ein branchenübergreifender Vergleich mit anderen Beteiligungsgesellschaften macht keinen Sinn. Die meisten dieser Beteiligungsgesellschaften verfolgen sehr unterschiedliche Unternehmensstrategien, operieren in komplett verschiedenen Bereichen und Industrien. Ein wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit der Discount-Problematik ist die entsprechende Nachfrage seitens der Aktionäre, und diese unterscheidet sich je nach Anlagestrategie, respektive Anlageklasse und insbesondere dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, sehr stark.

