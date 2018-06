Zürich - Die Zahl der Börsengänge an der Schweizer Börse übersteigt im ersten Halbjahr bereits diejenige des gesamten Vorjahres. Die heutige Kotierung des Luxusgüterunternehmens Lalique Group SA markiert bereits den siebten Neuzugang seit Jahresbeginn. Im Jahr 2017 vollzogen insgesamt sechs Unternehmen den Schritt an die Schweizer Börse.

Die Aktien von Lalique Group SA (Ticker: LLQ) wurden heute zum ersten Mal an SIX gehandelt. Der Eröffnungskurs lag bei CHF 51.00. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von CHF 306 Mio. Das ausgegebene Aktienkapital von Lalique Group SA umfasst 6'000'000 Namenaktien (nach Kapitalerhöhung, welche vor der SIX Swiss Exchange Kotierung vollzogen wurde) mit einem Nominalwert von CHF 0.20 pro Aktie. Die Kotierung erfolgt gemäss dem International Reporting Standard. Zudem wird das Unternehmen per 26. Juni 2018 in den SPI aufgenommen. Die Dekotierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...