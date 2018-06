Der Schweizer Anbieter von Energiespeicherlösungen hat mit seinem größten Aktionär eine neue Finanzierung vereinbart. Bis zu 20 Millionen Schweizer Franken sind für die Gründung eines Joint Ventures in Indien bestimmt.Leclanché SA und FEFAM, der größte Aktionär des Schweizer Unternehmen, haben ein Finanzpaket abgeschlossen. So habe FEFAM eine Investition von bis zu 20 Millionen Schweizer Franken zur Gründung eines Joint Ventures in Indien aus einer Fazilität von 50 Millionen Schweizer Franken zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures genehmigt, teilte der Energiespeicher-Anbieter am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...