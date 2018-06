Liestal - Christoph Schär wurde vom Bankrat auf den 1. August 2018 zum Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird die Leitung des Geschäftsbereichs IT & Services übernehmen und folgt damit auf Simon Leumann, der per Ende Juli aus der Geschäftsleitung austreten wird, wie die BLKB am Dienstag mitteilte.

John Häfelfinger, CEO, sagt: «Mit Christoph Schär wird eine ausgewiesene und fachlich bestens qualifizierte Führungspersönlichkeit die Geschäftsleitung ergänzen. Er bringt grosse Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation, im Aufbau von agilen Netzwerk-Organisationen sowie in der Beschleunigung und Flexibilisierung der Produktentwicklung ...

