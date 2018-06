Die Porsche Holding Salzburg wird künftig die sonnenBatterie und den sonnenCharger, Sonnens Wallbox für Elektrofahrzeuge, unter der Marke Moon in den Vertrieb mit aufnehmen. Die Porsche Holding Salzburg ist das größte Automobilhandelsunternehmen in Europa und weltweit in 27 Ländern tätig. Seit März 2011 ist die Porsche Holding Salzburg eine hundertprozentige Tochter der Volkswagen AG. "Moon - so heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...