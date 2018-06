Machen wir es kurz - es sieht nicht gut aus bei Dialog Semiconductor. Jedenfalls nicht im Chart, nachdem die Aktie in der vergangenen Woche knapp 10% verloren hat. Beziehungsweise in den zurückliegenden vier Wochen über 33% und im laufenden Jahr bereits knapp 50% Verlust verbuchen muss. Aus der erhofften Gegenbewegung ist seit der bislang letzten Analyse also nichts geworden, stattdessen notieren die Papiere weiterhin in einem Abwärtstrend, der zuletzt sogar noch an Dynamik gewonnen hat und damit weitere Abgaben befürchten lässt. Konkret: ...

