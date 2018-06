St. Gallen - Die Mettler2Invest AG und doe Motorworld Group erwerben bedeutende Teile des unter Denkmalschutz stehenden Givaudan Areals in Kemptthal. Auf dem ehemaligen Maggi-Areal soll unter Federführung der neuen Eigentümer der zukunftsweisende Arbeits- und Begegnungsort «The Valley» entstehen, mit einem vielfältigen Mietermix und breitem Dienstleistungsangebot.

Im Sinne der Fokussierung auf das Kerngeschäft veräussert Givaudan einen bedeutenden Teil des unter Denkmalschutz stehenden Areals in Kemptthal an die MA Kemptthal Besitz AG. Diese neu gegründete Firma mit Sitz in «The Valley» in Kemptthal ist im Besitz des Schweizer Projektentwicklers Mettler2Invest und der aus Deutschland stammenden Motorworld Group. Beide verfügen über grosse und langjährige Erfahrung im Entwickeln von historischen Industriestandorten.

Innovativer und kreativer Arbeits- und Begegnungsort

Neben dem sich derzeit im Bau befindenden Innovationszentrum für die Forschung und Entwicklung von Duftstoffen und Aromen der Givaudan Schweiz AG hat auch der Umbau eines unter Denkmalschutz stehenden Backsteingebäudes zu einem Business Center begonnen. Dieses Center wird von der MA Kemptthal Besitz AG umgebaut und aufgestockt und danach von Givaudan für ihre Bedürfnisse betrieben.

