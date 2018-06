Zuchwil - Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys hat eine Beteiligung an Trustwise, einem Schweizer Vorreiter für Eco-Blockchains, erworben. "Die Beteiligung an Trustwise ermöglicht uns den Zugang zur Blockchain-Technologie und stellt einen strategischen Baustein in der Weiterentwicklung unseres Service-Portfolio dar", sagt Adrian Hutzli, CEO von Intersys, der im Verwaltungsrat des Jungunternehmens Einsitz nimmt.

"Wir sind überzeugt, dass in naher Zukunft die Blockchain-Technologie bei der Digitalisierung der Prozesse und Applikationen unserer Kunden ein unverzichtbarer Baustein für die sichere, nachvollziehbare und transparente Erfassung von Informationen sein wird." Die Ethereum-basierte Technologie überzeugt Hutzli durch die Kombination entscheidender Merkmale. "Die Trustwise Blockchains sind sehr energiearm und dennoch sicher. Denn ein breit abgestütztes, branchenübergreifendes Konsortium garantiert die Einhaltung transparenter Regeln und jeder Teilnehmer durchläuft einen Identifizierungsprozess", so Hutzli. Darüber hinaus biete die Lösung fixe Transaktionskosten und -zeiten, was ein sehr grosser Vorteil gegenüber herkömmlichen Lösungen sei. "Mit ihren Eigenschaften unterscheidet sich die Lösung von Trustwise wesentlich von allen Blockchain-Angeboten, die wir am Markt analysiert haben. Mit der Plattform wird der Herkunftsnachweis in Zukunft deutlich billiger", resümiert ...

